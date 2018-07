Temperaturas vão cair até 6 graus já amanhã

Depois do calor dos últimos dias dias - e esta terça-feira ainda se registou uma pequena subida da mínima e da máxima -, prepare-se para a descida das temperaturas no litoral, pois está prevista uma queda que pode chegar aos 6ºC.

A meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explica que as temperaturas altas dos últimos dias se devem a uma massa de ar tropical, vinda de leste, que será substituída por uma massa de ar marítima, mais fresca, vinda de noroeste, o que levará a uma descida gradual das temperturas no litoral a norte do Cabo Espichel.

A descida, que começará esta quarta-feira, vai acentuar-se a partir de sexta-feira - uma descida de quatro a oito graus.

Em Lisboa, a máxima vai cair cinco graus, para 22, e na sexta-feira e sábado volta a descer, com chuva no fim de semana. No Porto a descida vai ser maior, entre terça e sábado: 10 graus separam os 24 graus de hoje dos 14 previsto para o fim de semana.

A descida mais acentuada será em Santarém, onde hoje a máxima pode chegar aos 32 e amanhã as previsões já apontam para 26 - no sábado, 18.

No Alentejo, por outro lado, as temperaturas ainda continuam altas, podendo atingir os 30 graus amanhã, mas vão também cair na sexta-feira.

De acordo com o (IPMA), neste feriado do 25 de Abril, o céu estará pouco nublado ou limpo, e os distritos de Leiria e Lisboa encontram-se sob aviso amarelo, prevendo-se rajadas de vento até 70 km/h.

Segundo as previsões, é provável que a chuva regresse já no próximo fim de semana, podendo mesmo prolongar-se até maio.