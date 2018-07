Temperaturas sobem até quinta-feira. Chuva volta no fim de semana

Ainda não é desta que a Primavera vem para ficar de forma definitiva. Mas, até quinta-feira vamos poder matar saudades do bom tempo e das temperaturas altas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avança com a previsão de que o valor da temperatura máxima sobe significativamente até dia 19 de abril.

Estão previstos valores acima da média para este mês de abril, podendo a temperatura máxima atingir os 24 e o 25 °C em todo o território.

Quinta-feira será o dia mais quente da semana, com alguns distritos perto de atingir os 27 graus, segundo previsões do IPMA.

A temperatura mínima deve variar entre 4ºC e 13ºC no território continental.

Mas o mau tempo regressa com o aproximar o fim de semana. A chuva volta na sexta-feira e vai ficar, pelo menos, até terça-feira, segundo o IPMA.

As temperaturas também vão descer, mas as máximas vão manter-se a cima dos 20 ºC em todo o território nacional.

Açores recebem a visita de "Irene"

Os Açores são exceção no cenário de tempo ameno. A depressão "Irene" encontra-se a norte do arquipélago e vai provocar segunda-feira um agravamento do estado do tempo em todas as ilhas açorianas.

As ilhas do grupo ocidental, Flores e Corvo, serão as mais afetadas, com rajadas superiores a 100 quilómetros por hora e ondas de nove metros.

As ilhas vão estar sob aviso amarelo até às 21:00 de segunda-feira e aviso laranja até às 00:00 de terça-feira.