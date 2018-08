Táxis com mais de 10 anos vão deixar de circular? Já há acordo

Táxis mais caros no Natal e Ano Novo. As propostas para revolucionar o setor

O grupo de trabalho promovido pelo Governo para a modernização do sector dos táxis já chegou a acordo e decidiu que os táxis irão passar a ter um limite de idade para poderem circular: este poderá ficar nos 10 anos.

Um dos pontos já aprovados foi avançado à TSF pelo secretário de Estado Adjunto e do Ambiente. José Mendes adiantou que o prazo máximo de vida dos táxis não deverá ultrapassar uma década.

O Parlamento debate esta sexta-feira o assunto, mas o secretário de Estado disse que até ao final do verão as conclusões estarão fechadas e que o ministério concorda com a medida.

O tempo de vida máxima pode ser de 7, 8 ou 10 anos, sendo que uma associação de taxistas já aceitou esse prazo restando apenas a outra organização avaliar.

O grupo de trabalho promovido pelo governo é coordenado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).