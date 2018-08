TAP leva mães e bebés à Madeira

CEO da TAP apanha voo com atraso e pede desculpas aos passageiros com críticas à ANA

No ano passado, a TAP decidiu celebrar o Dia da Mãe com uma surpresa. Este ano, completa a celebração. De que se trata? Hoje, os primeiros bebés nascidos no Dia da Mãe de 2017 terão o seu batismo de voo, viajando com as mães até à Madeira.

Tudo começou quando a TAP surpreendeu as primeiras mães do dia, no ano passado, em cada distrito do país e nas ilhas. Nessa ocasião, todas as famílias receberam um kit bebé, que incluía um voucher para uma viagem de batismo de voo. Este ano, quando os bebés estão prestes a completar um ano de vida, e novamente assinalando o Dia da Mãe, a TAP leva então essas mesmas famílias a cumprir a viagem de batismo de voo dos seus bebés.

No total, são mais de 40 pessoas, oriundas de vários distritos de Portugal, de Norte a Sul, que vão viajar até à Madeira, neste Dia da Mãe. Naquela ilha vão usufruir de um programa dedicado, elaborado com o apoio da Associação de Promoção do Turismo da Madeira, que propõe às famílias algumas experiências em conjunto, incluindo uma aula de ioga com os bebés e sessões de cook experience, bem como outras atividades lúdicas.

"Esta ação, em parceria estratégica com a Associação de Promoção da Madeira, demonstra bem o potencial do destino para o segmento Famílias, em Portugal, mercado de proximidade a apenas 1H30 de distância", explica a companhia, que dá mais uma vez vida a uma iniciativa que vai tornar o Dia da Mãe ainda mais especial.