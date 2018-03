Pub

O cadáver foi descoberto hoje, em Lamego, confirmou ao DN fonte da GNR

O homem suspeito de matar uma mulher e os seus dois cães à facada em Vila Real foi hoje encontrado morto. O cadáver foi descoberto em Parada do Bispo, no concelho de Lamego, confirmou ao Diário de Notícias fonte da GNR.

De acordo com o Jornal de Notícias, as autoridades já estavam a trabalhar na hipótese de suicídio.

O suposto homicida terá deixado ontem o local do crime na viatura da vítima. As autoridades iniciaram as operações para o encontrar. Segundo o diário, o telefone do homem esteve sempre ativo até de madrugada, mas hoje deixou de dar sinal.

Depois da morte da mulher e dos dois cães, o suspeito ligou na quinta-feira à noite a um familiar dando conta da sua vontade de se suicidar. Hoje foi encontrado sem vida em Lamego.

De acordo com a fonte dos bombeiros da Cruz Verde, acionados para o local, terá sido o filho da vítima a dar o alerta, ao chegar a casa, ao final da tarde de ontem.

O médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) decretou o óbito no local.

Conjuntamente com a vítima foram encontrados dois cães mortos, também com sinais de agressões.

O alerta foi dado às 18:40 e para o local foram mobilizados os bombeiros da Cruz Verde, a equipa da VMER e a PSP.

