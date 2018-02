Pub

A vítima mortal tinha 23 anos, a mesma idade do suspeito. Envolveram-se numa rixa com armas de fogo

O suspeito da morte de um jovem junto à discoteca Luanda, em Lisboa, em março de 2017, numa rixa com armas de fogo, começa a ser julgado na quinta-feira no Campus da Justiça da capital.

O suspeito, residente na Quinta do Mocho, em Loures, e à data com 23 anos, chegou a receber tratamento hospitalar, a par de outros jovens envolvidos na rixa, e está desde então em prisão preventiva.

A vítima mortal tinha também 23 anos e morava no mesmo concelho do distrito de Lisboa, no bairro da Quinta da Fonte.

Em março do ano passado, o inspetor-chefe Nuno Martins, da brigada de homicídios da diretoria de Lisboa da Polícia Judiciária, explicou que os dois jovens já se conheciam e tiveram "uma discussão por volta das quatro da manhã no interior da discoteca", antes de se envolverem numa rixa com armas de fogo junto ao estabelecimento, em Alcântara.

A polícia considerou então que o incidente não estava relacionado com desavenças entre elementos de gangues rivais, nem com negócios paralelos.

"Esta situação não tem a ver com gangues. São dois indivíduos que discutiram na discoteca e depois resolveram as questões lá fora", explicou o inspetor-chefe.