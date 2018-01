A entrada para as urgências do Hospital de Barcelos

Sarna não foi detetada nos doentes, garante o Conselho de Administração, pelo que o funcionamento do hospital não sofreu perturbações

Um surto de sarna infetou 26 profissionais do Hospital de Barcelos, mas não foi detetada qualquer sintomatologia nos doentes, informou hoje o Conselho de Administração daquela unidade.

Em comunicado enviado à Lusa, o Conselho de Administração do Hospital Santa Maria Maior acrescenta que os casos de escabiose (vulgo sarna) ocorreram no final de dezembro e se circunscreveram ao piso 5.

"Não foi, no entanto, detetada qualquer sintomatologia em doentes internados no mesmo piso, pelo que o funcionamento do serviço é absolutamente normal", sublinha.

Aos 26 profissionais em causa foi proporcionada a realização de uma consulta de dermatologia, tendo-lhes sido sugerido o tratamento, "que deveria ser alargado aos familiares conviventes, por prevenção e independentemente da existência de sintomatologia".

"O tratamento em causa já foi iniciado, estando também a ser tomadas as medidas necessárias de controlo ambiental", refere o mesmo comunicado.

O Conselho de Administração do Hospital de Barcelos "assegura a normalidade da situação, considerando que o surto que se verificou está já devidamente controlado e os profissionais que referiram sintomatologia estão já a realizar o devido tratamento".

"Esta situação não afeta de nenhuma forma a qualidade e segurança da realização da atividade assistencial e do trabalho dos profissionais", acrescenta.

O Conselho de Administração do Hospital Santa Maior assegura, assim, "que se mantêm reunidas as condições para a manutenção da confiança que até à data os utentes têm demonstrado pelos serviços prestados".