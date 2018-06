Pub

Lisboa e Porto lideram as preferências, mas o concelho de Viseu também está no pódio por ser mais saudável, ter mais segurança e uma melhor qualidade de vida

Os consumidores portugueses colocaram Viseu em destaque no top das preferências por ser um concelho mais saudável, com mais segurança e melhor qualidade de vida, segundo o estudo da Escolha do Consumidor, realizado durante o mês de maio e que serviu para eleger os melhores em diferentes categorias.

Foram inquiridas mais de mil pessoas, entre os 18 e os 70 anos, residentes nos 10 distritos mais populosos do país - Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Viseu.

"É a primeira vez que se faz este estudo", conta ao DN José Borralho, CEO da Escolha do Consumidor, que há sete anos avalia a satisfação com as marcas. Agora procurou-se também saber "as tendências que mexem com os consumidores" e nesse sentido "foi importante olhar para os concelhos" e ver "o que os consumidores querem".

Viseu acaba por ser, a seguir a Lisboa e Porto, o concelho que mais se destaca

Neste estudo, Lisboa e Porto assumem os lugares de topo nas preferências dos portugueses, como os melhores concelhos para trabalhar, criar negócio, ter vida social, atividades culturais e gastronómicas, com melhores transportes públicos, escolas, melhores serviços de abastecimento de água/eletricidade e gás.

A surpresa?

Viseu, no entanto, "é a grande surpresa", deste estudo, refere a Escolha do Consumidor. Sobressai na categoria "Living" por ocupar o primeiro lugar em melhor concelho para ser mais feliz, ter melhor qualidade de vida, ser mais saudável e com mais segurança.

"Viseu acaba por ser, a seguir a Lisboa e Porto, o concelho que mais se destaca e isso reflete o esforço do município na comunicação, no trabalho relacionado com as infraestruturas, por exemplo, como também a comunicação com os munícipes", refere José Borralho.

A oferta não se resume a Lisboa e Porto

Viseu foi também eleito o melhor concelho para comprar casa (na categoria de "Lifestyle") e com melhor limpeza no espaço público ("Serviços"). Foi escolhido também como o melhor para idosos ("Lifestages").

Uma novidade neste inquérito, mas uma posição bastante habitual neste género de estudos. A cidade da Beira Alta já foi eleita por várias vezes pela DECO como a que tem melhor qualidade de vida.

Um resultado queevidencia "que a oferta não se resume a Lisboa e Porto", realça José Borralho.

No inquérito verificaram-se ainda preferências "interessantes", refere José Borralho, como Sintra, que foi eleito o melhor concelho para namorar. "Há também um reconhecimento em relação a Ponta Delgada, como o melhor concelho para usufruir da natureza", destaca.

Dados que permitem saber "o que os portugueses querem, o que os municípios têm para oferecer e o que podem fazer mais para melhorar" em relação à oferta que disponibilizam em diversas áreas, conclui José Borralho.