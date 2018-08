Corpo de surfista desaparecido na praia de Carcavelos já foi encontrado

O corpo do surfista desaparecido na madrugada de hoje na praia de Carcavelos já foi encontrado. O cadáver do homem de 43 anos foi descoberto junto ao farol de Santa Marta.

O porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN), Fernando Pereira da Fonseca, confirmou hoje à agência Lusa que "foi encontrada uma pessoa dentro de água, ao lado de uma prancha", ao "largo do farol de Santa Marta, em Cascais".

O corpo foi encontrado cerca das 13:00, elencou o porta-voz, acrescentando que foi transferido "para a Marina de Cascais, para ser confirmado o óbito, e para ser identificado pela família".

Fernando Pereira da Fonseca admitiu que se possa tratar do surfista desaparecido porque não há mais ninguém dado como desaparecido nas últimas horas naquela zona.

Um surfista desapareceu na madrugada de hoje na praia de Carcavelos, onde o carro foi encontrado com todos os pertences menos a prancha e o fato de surf.

Segundo disse à Lusa o porta-voz AMN, o desaparecimento foi comunicado pela mulher do surfista à PSP pelas 02:00, mas apenas às 05:19 a Polícia Marítima de Cascais foi avisada.

A viatura que pertence ao surfista foi entregue à mulher, sem sinais de ter sido arrombada e com todos os pertences no interior, à exceção do fato e da prancha de surf.

Estiveram envolvidos nas buscas uma lancha da Marinha, uma embarcação semi-rígida da Estação Salva-Vidas e Cascais e um helicóptero da Força Aérea. O navio hidrográfico Gago Coutinho também chegou a ajudar nas buscas.

Em terra estiveram ainda elementos da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos e da PSP.