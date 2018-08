Supremo diz que prazo para extraditar Raul Schmidt acabou

Raul Schmidt, o único arguido luso-brasileiro do processo Lava Jato, vai permanecer em Portugal e em liberdade. Uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que foi tornada pública esta quinta-feira concluiu com o processo de extradição do arguido no caso Lava jato para o Brasil.

"Isto significa que este processo de extradição para o Brasil acabou", explica ao DN o advogado do luso-brasileiro, Alexandre Mota Pinto.

Na decisão, o Supremo confirma que o prazo para a entrega às autoridades brasileiras se esgotou. Assim, resta ao Brasil iniciar um novo processo ou pedir para que o arguido - que é suspeito de pagamento de luvas a Renato de Souza Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada, antigos gestores da Petrobras, a petrolífera no centro do mega processo de um alegado esquema de corrupção. Um processo conhecido por Lava Jato.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O advogado Alexandre Mota Pinto considera que foi feita justiça com esta decisão. "Os tribunais portugueses protegeram os direitos fundamentais de um cidadão português e não cederam à pressão de um sistema judicial estrangeiro. È uma decisão que prestigia o sistema judicial português."

Alexandre Mota Pinto afirmou ainda que o Brasil pode pedir novamente a extradição de Raul Schmidt, mas provavelmente verá a decisão ser-lhe negada, uma vez que o Brasil não extradita cidadãos brasileiros de origem e Portugal assume a regra da reciprocidade. Uma vez que Raul Schmidt tem a nacionalidade portuguesa de origem, não deverá ser extraditado.

A outra hipótese é as autoridades brasileiras pedirem para que Raul Schmidt seja julgado em Portugal.