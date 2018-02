Pub

Programa é iniciativa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento

Quarenta e quatro estudantes universitários dos EUA chegaram no dia 12 de fevereiro a Portugal, na sequência do programa Study in Portugal Network (SiPN) da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Além dos estudantes, fazem também parte da comitiva da Universidade Johnson & Wales, de Providence, Rhode Island, dois docentes.

O grupo já foi recebido pela secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rollo, pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e Todd Miyahara, da Embaixada dos EUA em Lisboa. Reuniram-se ainda com alguns dos principais diretores de Recursos Humanos do grupo Pestana.

Para dia 17 está ainda marcado um evento no Auditório da FLAD com a presença do Presidente do Turismo Portugal, Luís Araújo.

Além dos referidos encontros, os estudantes, em Portugal cinco dias, têm visita marcada à várias unidades hoteleiras, incluindo pousadas e hostels, em vários pontos do país: Lisboa, Cascais, Sintra, Setúbal, Évora e Óbidos.

"Este é um programa de estudo que pretender estar em linha com as prioridades da Embaixada dos EUA em Portugal, nomeadamente do Embaixador George E. Glass, assim como do próprio Governo em termos da promoção do Turismo em Portugal", afirmou Michael Baum, Administrador Executivo da FLAD e Diretor do SiPN.