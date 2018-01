Pub

O arguido levou mulheres, álcool e drogas para a instituição

Um soldado vai ser julgado em fevereiro por incumprimento dos deveres de serviço. Há cerca de um ano levou mulheres, drogas e álcool para o Museu Militar do Porto, onde estava a exercer as funções de segurança, tendo sido encontrado a dormir por um sargento-mor, conta hoje o Correio da Manhã.

De acordo com este jornal, o soldado convidou uma amiga para jantar no Museu Militar, quando estava de serviço a 23 de fevereiro do ano passado. Aos dois juntou-se depois uma outra mulher e um outro soldado que não estava de serviço. As duas mulheres e o arguido foram dormir para a caserna, onde foram encontrados na manhã seguinte por um sargento-mor.

O soldado tinha adormecido e não abrira o portão do museu. Acusou consumo de álcool e drogas nos testes que lhe foram realizados.

O julgamento começa no início de fevereiro no Tribunal de São João Novo.