Renato Sampaio fala em "dia muito triste"

Sócrates sai do PS e acusa a direção do partido de fazer uma "injustiça" contra ele

O deputado do PS e presidente da concelhia do Porto Renato Sampaio considerou que hoje "é um dia muito triste", na data em que foi anunciado que José Sócrates se desfiliou do Partido Socialista.

"Ao contrário de outros, nunca reneguei as minhas amizades, nunca as renegarei em qualquer circunstância, a amizade é um valor que me ensinaram a preservar, José Sócrates é meu amigo e meu camarada", escreve o deputado na rede social Facebook.

Questionado pelos jornalistas no parlamento, Renato Sampaio escusou-se a fazer declarações, remetendo para essa publicação.

O antigo líder da distrital do Porto, e que sempre apoiou o ex-primeiro-ministro e ex-secretário-geral do PS José Sócrates, salientou que, como militante socialista, impôs-se "uma rigorosa contenção verbal".

"É o que o PS precisa no momento que atravessamos quando estamos em vésperas de um importante congresso, por isso é indispensável manter a serenidade, é o que farei e, até lá, nem mais uma palavra a não ser dizer que hoje é um dia muito triste", conclui.

Também através da rede social Facebook, a deputada socialista Isabel Santos -- outra apoiante do antigo primeiro-ministro -- pede igualmente ao PS serenidade para o Congresso do partido, que se realiza entre os dias 25 e 27 de maio, na Batalha (Leiria).

"Não se apagam incêndios com gasolina! O PS necessita de serenidade para enfrentar o congresso que se avizinha. Por isso, até lá, não reagirei. Apenas continuarei a afirmar que Sócrates é meu amigo e camarada e que sempre recusarei linchamentos em praça pública", escreve a deputada.

José Sócrates, 60 anos, é o principal arguido na Operação Marquês, em que está acusado de vários crimes económico-financeiros, incluindo corrupção e branqueamento de capitais.

No âmbito da investigação, esteve preso preventivamente durante 288 dias, entre novembro de 2014 e setembro de 2015.

Sócrates aderiu ao PS em 1981, e foi secretário-geral do partido entre 25 de setembro de 2004 e 06 de junho de 2011.

Em 2005, obteve a primeira maioria absoluta do PS em eleições legislativas e foi primeiro-ministro até 2011, depois de o seu Governo ter pedido ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu.

Num artigo publicado hoje no Jornal de Notícias, José Sócrates disse que a sua saída do PS visa acabar com um "embaraço mútuo", após críticas da direção que, na sua opinião, ultrapassam os limites do aceitável.