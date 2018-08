Sócrates sai do PS e acusa a direção do partido de fazer uma "injustiça" contra ele

Na Assembleia da República, o líder parlamentar do PS, Carlos César, diz que a decisão de José Sócrates em sair do partido foi tomada "de forma responsável e livre" e usou o direito que lhe assiste.

O PS orgulha-se do seu contributo ao longo de toda a história democrática para o progresso do nosso país

"José Sócrates deixou uma marca positiva como primeiro-ministro", considerou o presidente do partido.

Se se confirmarem essas suspeitas e acusações, aquilo que hoje os portugueses sentem quando confrontados com elas é um entristecimento e um sentimento de revolta

Aos jornalistas, Carlos César disse que a atitude do PS em relação a estes casos não mudou, salientando o compromisso do partido com a transparência e o princípio de separar as questão judiciais das questões políticas.

"O que nós dissemos e continuamos a dizer é que, em circunstâncias que envolvam suspeitas e acusações de atos graves, da parte do PS haverá desde logo e sempre uma preocupação", começou por explicar.

"Se se confirmarem essas suspeitas e acusações, aquilo que hoje os portugueses sentem quando confrontados com elas, e se elas se vierem a confirmar, é um entristecimento e um sentimento de revolta. É isso que temos dito e continuamos a dizer ", esclareceu o líder da bancada parlamentar socialista.

Carlos César voltou a referir que os casos que "recebem uma atenção mediática compreensível são casos que se têm disseminado ao longo dos anos, por personalidades e situações, que não o Partido Socialista".

"Temos de ter consciência e não apagar da nossa memória que, em inúmeras situações em vários governos e em vários partidos, têm existido pessoas cuja conduta e cujo comportamento é censurável. Algumas delas até já cumpriram pena de prisão, outros são arguidos, outros têm graves suspeitas que ainda não foram esclarecidas e são pessoas de todos os partidos e, em particular, daqueles que têm desempenhado funções de Governo", sublinhou.

"O que hoje para nós é importante é que o Portugal que temos seja gerido com cada vez maior transparência para que sejam obtidos cada vez mais resultados e a nossa democracia seja fortalecida", defendeu Carlos César na declaração feita à Assembleia da República.

Sócrates ocupou o cargo de primeiro-ministro entre 2005 e 2011​​

José Sócrates, 60 anos, é o principal arguido na Operação Marquês, em que está acusado de vários crimes económico-financeiros, incluindo corrupção e branqueamento de capitais.

No âmbito da investigação, esteve preso preventivamente durante 288 dias, entre novembro de 2014 e setembro de 2015.

Sócrates aderiu ao PS em 1981, e foi secretário-geral do partido entre 25 de setembro de 2004 e 06 de junho de 2011.

Em 2005, obteve a primeira maioria absoluta do PS em eleições legislativas e foi primeiro-ministro até 2011, depois de o seu Governo ter pedido ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu.

O antigo secretário-geral do PS e primeiro-ministro anunciou hoje que pediu a desfiliação do partido para acabar com um "embaraço mutuo", após críticas da direção que, na sua opinião, ultrapassam os limites do aceitável.

O anúncio de Sócrates surge depois das declarações do líder parlamentar, Carlos César, de vários militantes do PS e do primeiro-ministro e atual secretário-geral socialista, António Costa, que disse que ninguém está acima da lei

Num artigo publicado hoje no Jornal de Notícias, Sócrates diz que está a ser alvo "uma espécie de condenação sem julgamento".

O presidente do PS e líder parlamentar socialista, Carlos César, tinha afirmado esta quarta-feira em declarações à rádio TSF que o partido se sente "envergonhado" com as suspeitas que recaem sobre Manuel Pinho, antigo ministro da Economia do Governo de José Sócrates, salientando que a "vergonha é ainda maior" no que diz respeito ao processo de Sócrates por se tratar de um antigo primeiro-ministro.

"Sou agora forçado a ouvir o que não posso deixar de interpretar como uma espécie de condenação sem julgamento. Desde sempre, como seu líder, e agora nos momentos mais difíceis, encontrei nos militantes do PS um apoio e companheirismo que não esquecerei. Mas a injustiça que agora a direção do PS comete comigo, juntando-se à direita política na tentativa de criminalizar uma governação, ultrapassa os limites do que é aceitável no convívio pessoal e político", sublinhou Sócrates.

"Considero, por isso, ter chegado o momento de pôr fim a este embaraço mútuo. Enderecei hoje uma carta ao partido Socialista pedindo a minha desfiliação do partido", anuncia no artigo de opinião.