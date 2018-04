Pub

Em causa a posição de Portugal em relação à crise diplomática com a Rússia

O líder parlamentar do CDS-PP afirmou hoje que, por sua insistência, o ministro dos Negócios Estrangeiros estará na quarta-feira no Parlamento para prestar esclarecimentos sobre a posição de Portugal na crise diplomática com a Rússia.

Nuno Magalhães falava aos jornalistas na Assembleia da República, após uma reunião da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros.

"Só por insistência uma e outra vez do CDS, por requerimento do CDS - e até por desistência de um outro requerimento por nós apresentado sobre ciberssegurança - depois de muita resistência, é que o senhor ministro [Augusto Santos Silva] foi obrigado a vir na quarta-feira, pelas 9:15 horas, à Comissão de Negócios Estrangeiros, reunião que será conjunta com as comissões de Assuntos Europeus e de Defesa Nacional", declarou o presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP.