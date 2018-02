Pub

O tremor de terra foi sentido em Portugal continental, nomeadamente em vários concelhos do Alentejo.

Um sismo pequeno de magnitude 3,1 na escala de Richter foi hoje registado na Rede Sísmica do continente às 04:15 e teve epicentro perto de Arraiolos, distrito de Évora, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo, que teve epicentro 8 quilómetros a nordeste de Arraiolos, foi sentido.

A 15 de janeiro, um sismo de magnitude 4,9 na escala de Richter foi registado nas estações da rede Sísmica do Continente às 11:51 com epicentro a cerca de seis quilómetros a Norte-Nordeste de Arraiolos, no distrito de Évora.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

O Instituto recorda que a localização do epicentro de um sismo "é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas", lembrando que "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes".

"Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação", acrescentou.