Não existem danos ligados ao tremor de terra

Um sismo com magnitude 2,8 na escala de Richter e epicentro a cerca de quatro quilómetros a sul de Biscoitos, na Terceira, nos Açores, foi registado na madrugada desta quarta-feira, anunciou a Proteção Civil açoriana.

Segundo um comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo, registado às 02:41 locais (mais uma hora em Lisboa), foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada em Biscoitos, no concelho da Praia da Vitória.

O evento foi ainda sentido com intensidade III em S. Bento e Terra Chã, no concelho de Angra do Heroísmo.

Fonte da Proteção Civil dos Açores adiantou à Lusa não ter sido registado qualquer dano relacionado com o sismo.