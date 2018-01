Pub

O sismo foi registado às 8:24 locais (mais uma hora em Lisboa) na Crista Média Atlântica, uma estrutura geológica que atravessa o arquipélago

Um sismo de magnitude 4,4 na escala de Richter foi registado hoje de manhã na Crista Média Atlântica a sudoeste dos Açores, sem ser sentido no arquipélago, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo a página na internet do CIVISA, o sismo foi registado às 8:24 locais (mais uma hora em Lisboa) na Crista Média Atlântica, uma estrutura geológica que atravessa o arquipélago dos Açores entre as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial).

Teresa Ferreira, do CIVISA, explicou à agência Lusa que "é normal" este tipo de eventos na Crista Média Atlântica, porque é "uma estrutura sismicamente ativa".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Na região dos Açores a Crista Média Atlântica corresponde à fronteira de placas entre a placa norte americana e as placas euroasiática e africana", acrescentou.