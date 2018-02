Pub

Um sismo com magnitude 2,3 na escala de Richter foi hoje registado na ilha de São Miguel, nos Açores, informa um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, às 03:01 locais (mais uma hora em Lisboa) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores um sismo de magnitude 2,3, cujo epicentro se localizou a cerca de seis quilómetros a norte de Água de Alto, em São Miguel.

O IPMA esclarece que até à elaboração do comunicado não tinha sido "recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", adiantando que "se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados".

A atividade sísmica em São Miguel, a maior ilha dos Açores, aumentou na madrugada e manhã de segunda-feira, tendo sido registados centenas de sismos, sendo que 20 deles foram sentidos pela população.

Na quarta-feira, a atividade sísmica na parte central da ilha, "mais concretamente entre as lagoas do Fogo e do Congro", continuava ligeiramente acima dos valores de referência, mas a manter a tendência decrescente, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

"Como é normal neste tipo de atividade, apesar da tendência decrescente observada, podem ocorrer pontualmente alguns picos de maior libertação de energia, pelo que se mantêm os níveis de vigilância e as recomendações normais para este tipo de situações", refere o CIVISA na sua página na Internet.