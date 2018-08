Não há treinos no Sporting até sexta-feira. Jogadores vão reunir-se com Sindicato

O Presidente da República disse que se sentiu envergonhado depois do incidente desta terça-feira na Academia do Sporting, em Alcochete. À margem de uma homenagem a Mariano Gago, em Leiria, Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que não se pode continuar a fazer de conta que o que se passa no futebol não é grave.

"Senti-me vexado pela imagem projetada por Portugal no mundo", disse o Chefe de Estado.

"Portugal é uma potência no Desporto, nomeadamente no futebol. Sinto-me vexado pela gravidade do que aconteceu. As reações que tive de fora foram nesse sentido".

Marcelo Rebelo de Sousa considera que o que aconteceu foi uma situação grave, que "não podemos normalizar ou banalizar sob pena de permitirmos escaladas más para o desporto e para a sociedade portuguesa".

"Não pode haver dois 'Portugais' - um Portugal que é estado de Direito Democrático e o outro que vive à margem deste Estado de Direito", disse ainda o Presidente da República, que evitou responder à pergunta se estaria na final da Taça, que se disputa este domingo.

O Governo também já repudiou os incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete, que considerou atos de vandalismo e criminosos.

Numa declaração conjunta da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o Governo confirmou a detenção de 21 presumivelmente envolvidos.