Sindicatos protestam contra falta de negociação com o Ministério da Educação

Os sindicatos de professores anunciaram esta segunda-feira a convocação de uma manifestação nacional para 19 de maio em Lisboa, prometendo "uma grande iniciativa" contra a ausência de negociações produtivas com o Ministério da Educação.

"Decidimos hoje marcar uma manifestação nacional de professores para 19 de maio. Queremos que seja uma grande iniciativa", disse aos jornalistas o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, acrescentando que quer um "Marquês de Pombal completamente cheio" às 15:00 desse dia.

Mário Nogueira falava numa conferência de imprensa, em Lisboa, que juntou as 10 estruturas sindicais que em novembro do ano passado assinaram uma declaração de compromisso com o Ministério da Educação para negociar questões de carreira e de salários dos professores.

Os sindicatos entendem que essa declaração não está a ser cumprida.