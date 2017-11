Pub

Sindicatos apresentaram entretanto uma contraproposta ao governo e saíram para jantar

Prevê-se mais um longo serão negocial no Ministério da Educação. As diferentes organizações sindicais de professores reuniram-se separadamente, desde cerca das 19.00, para analisarem o documento que lhe foi entregue pelas secretárias de Estado adjunta e da Educação e da Administração e Emprego Público, Alexandra Leitão e Fátima Fonseca.

Depois desta análise, os sindicatos apresentaram uma contraproposta ao governo e saíram para jantar.

Não se sabe ainda quais são os termos da nova proposta, embora seja quase certo que o governo insistirá em que o eventual reposicionamento dos docentes com base no tempo de serviço congelado não produza efeitos em 2018, vincando que mesmo sem essa contabilização vão progredir no próximo ano cerca de 47 mil docentes, com um custo de 90 milhões.

Já em relação à eventual contagem desse tempo de forma faseada, a começar já na presente legislatura, tudo parecia estar encaminhado na sequência da reunião de ontem com a Fenprof. Mas as palavras do ministro das Finanças, Mário Centeno, no Parlamento, negando qualquer contagem retroativa do tempo de serviço, veio lançar dúvidas.

Entretanto, às 21.00, o Bloco de Esquerda entregou no Parlamento uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado, contemplando a contagem integral do tempo de serviço congelado dos docentes e de outras carreiras semelhantes, além da produção de efeitos dessa medida já nesta legislatura.