Sindicatos de professores avisam que "tempo dos compromissos acabou"

BE acusa universidades de se recusarem a aumentar salários de professores

Os sindicatos que discursaram este sábado perante os milhares de professores que se concentraram em Lisboa avisaram que "o tempo dos compromissos acabou".

As palavras foram ditas aos jornalistas por Mário Nogueira, líder da Fenprof, antes de subir ao palco que partilharia com uma dezena de outros sindicatos, mas traduzem o sentimento geral.

Usando uma t-shirt com um 'smile' zangado, Mário Nogueira apelou ao ministro ao Educação, Tiago Brandão Rodrigues, para que "ouça e veja a rua", porque "o tempo dos compromissos acabou" e "agora o ano vai entrar numa fase sensível".

Às principais reivindicações -- contabilizar o tempo de serviço congelado (nove anos, quatro meses e dois dias, traduzidos na mensagem "9A-4M-2D", replicada em cartazes, folhetos e t-shirts) e aprovar um regime especial de aposentação, ao fim de 36 anos de serviço -- os sindicatos acrescentaram outras, como baixar o número de alunos por turma, melhorar as condições de trabalho e garantir estabilidade e segurança na profissão.

Pela Federação Nacional da Educação, João Dias da Silva criticou as "políticas de desvalorização". Saudando "o grande número" de professores que aderiram ao protesto, o dirigente dirigiu-se ao ministro para lembrar que "não chega dizer que a escola é a sua paixão".

Os professores exigem reconhecimento e respeito", frisou. "Nós somos a escola, nos construímos a escola", disse, recordando que para a banca "não há limites" de financiamento.

A coordenadora do BE foi uma das figuras políticas presentes na manifestação. À pergunta dos jornalistas sobre os apelos à demissão do ministro da Educação, Catarina Martins relativizou, dizendo que "está na altura" de o Governo resolver os "muitos problemas da escola pública".

Para a líder bloquista, são três as reivindicações principais para demonstrar que os professores são "o pilar da educação": garantir "respeito pelas carreiras", assegurar "concursos corretos e justos, que não deixem ninguém para trás" e alterar a situação de "alunos a mais por turma" e "carreiras longas demais", que explicam o terço de professores "em burnout", cuja única solução é entrarem de baixa.

Na resolução aprovada pelos sindicatos a propósito da manifestação nacional, é deixado um aviso ao Governo: caso não ouça as reivindicações, os professores e educadores estão disponíveis "para continuar a luta, se necessário, ainda no presente ano escolar".