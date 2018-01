Pub

Prazo de dois foi dado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Loures, que terá o apoio do Ministério Público. Televisão rejeita, pois não reconhece "legitimidade" legal desta ordem

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Loures deu dois dias à SIC para retirar do ar todas as imagens de Margarida, de 7 anos, a primeira criança que aparece no programa "Supernanny" que foi emitido no último domingo. O canal de televisão rejeita e diz que a CPCJ de Loures não tem "legitimidade legal".

A notícia é avançada pelo Expresso, que explica que a CPCJ de Loures enviou uma carta registada, com aviso de receção, esta quinta-feira, para a SIC.

Caso não cumpra o prazo dado, a CPCJ, em coordenação com o Ministério Público, avançará para um inquérito que verifique se existe o crime de desobediência.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A SIC, diz o Expresso, não reconhece à CPCJ de Loures "legitimidade legal" para dizer à emissora privada o que fazer e, cita o mesmo jornal, diz que o programa "foi produzido e é exibido no estrito cumprimento da lei aplicável, tendo sido obtidas as necessárias autorizações".