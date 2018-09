Setas desaparecem do site do PSD

A direção de Rui Rio remodelou o site do partido e estilizou a palavra PSD, mas ao mesmo tempo deixou cair as setas emblemáticas que faziam parte do símbolo do partido.

O Público dá conta do descontentamento de uma militante histórica de Lisboa, Virgínia Estorninho, que deu conta da alteração no último Conselho Nacional do partido e não se conforma. "Tiraram-nos as setas, e enfiaram-nos num quadrado laranja. Não admito isso", disse ao jornal.

Ao mesmo jornal, o secretário-geral do partido, José Silvano, diz que a alteração foi feita antes de tomar posse do cargo, mas admite que as setas poderão voltar a ser integras no símbolo do partido.

Na primeira reunião do novo Conselho Estratégico Nacional do PSD, que já decorreu após o congresso de consagração de Rui Rio, as setas ainda acompanharam o PSD no placard que foi usado para decorar a sala.

Para se distanciar de associações ao Estado Novo, o então PPD escolheu um símbolo da luta social-democrata alemã contra os nazis.