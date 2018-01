Pub

Tribunal decidiu julgar ex-vice angolano à parte. Novo julgamento de Manuel Vicente fica a aguardar decisão da Relação

Com o arguido Orlando Figueira sujeito a uma medida privativa da liberdade, o tribunal criminal de Lisboa aceitou ontem a separação do processo do ex-vice-presidente de Angola no caso da Operação Fizz. E de caminho satisfez a defesa - e Angola.

No primeiro dia do julgamento desta operação, o tribunal alegou que se "afigura que existe um interesse ponderoso e atendível que justifica a admissibilidade da separação de processo de Manuel Vicente", referindo-se ao facto de Orlando Figueira estar com pulseira eletrónica, e anunciando assim a decisão de julgar o antigo governante angolano à parte.

A decisão do tribunal deixou satisfeito o advogado de defesa. "Fiquei satisfeito com a separação do processo de Manuel Vicente, o que considerava ser o caminho inevitável, e foi isso que ontem mesmo [domingo] o requeri ao tribunal e que hoje foi secundado pela procuradora do Ministério Público", apontou Rui Patrício, citado pela Lusa, na pausa para almoço do julgamento.

Também o Governo de Luanda parece ter ficado agradado com esta notícia. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto que já tinha deixado avisos ao Estado português (em dezembro, ao Expresso, Manuel Augusto dizia que ou Portugal transformava o caso de Manuel Vicente num não caso, ou os canais de cooperação entre os dois países permaneceriam fechados e que Angola se poderia virar para Espanha e França), sublinhou agora que as relações com Portugal são insubstituíveis.

"Nós esperamos e acreditamos num desfecho favorável para aquilo que é o nosso entendimento deste caso. Não tenho a certeza se o julgamento vai ter mesmo lugar, de qualquer modo é um problema interno de Portugal, um problema da Justiça portuguesa", afirmou, citado pela Lusa.

Manuel Augusto disse esperar que este episódio "não venha a constituir-se num escolho naquilo que é um caminho harmonioso de relações entre os dois países". E sublinhou: "Que, como nós sempre dissemos, são relações importantes para nós. As relações com Portugal são relações únicas, são relações singulares, são relações que não podem nem devem ser substituídas, porque ligam-nos laços de vários tons e vários níveis. Por isso mesmo, a nossa mensagem é positiva."

No julgamento soube-se ainda que a Procuradoria-Geral da República recebeu ontem de manhã a resposta angolana a uma carta rogatória indicando que não era possível notificar Manuel Vicente. Também o advogado Rui Patrício notou que o antigo governante "não comparece [ao julgamento] porque não pode. A questão da imunidade não está na disponibilidade e vontade de Manuel Vicente, é um assunto de Estado."

O julgamento do ex-vice angolano não é para já, ficando a aguardar a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o envio ou não para Angola. Aos jornalistas, Rui Patrício explicou que vai ser criado um novo processo, que tem Manuel Vicente como arguido, e que o futuro deste caso será o tribunal a decidir. "Neste momento há recursos pendentes no Tribunal da Relação sobre esta questão e também recursos interpostos noutras instâncias", disse.