Pub

Ajudar as empresas mais novas na área da mobilidade sustentável a vingarem no mercado é um dos objetivos da Brisa.

No final do Warm up do Lisbon Mobi Summit, esta sexta-feira, Eduardo Ramos, diretor da Área de Desenvolvimento de Negócios da empresa, revelou que anualmente a Brisa investede um milhão de euros no apoio a estas novas empresas.