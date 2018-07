Semana de calor. Temperaturas podem chegar aos 27 graus

As temperaturas vão subir nos próximos dias para valores acima dos 20 graus, em quase todo o país, e em alguns distritos vão chegar perto dos 30 graus na quinta-feira. Isto antes do regresso da chuva, logo na sexta-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As temperaturas máximas começam a subir já na terça-feira, com céu pouco nublado ou limpo, e as previsões para quarta e quinta-feira apontam para temperaturas de 27 graus nos distritos de Évora e Santarém. A capital ficará pelos 25, tal como o Porto, na quinta-feira.

As mínimas, no entanto, vão manter-se abaixo dos 10 graus em quase todo o país.

No final da semana, volta a chuva, quase sempre fraca, mas as temperaturas mantêm-se, regra geral, na casa dos 20 graus.

O mês passado, março, foi considerado pelo IPMA "extremamente chuvoso e frio" - o mais frio desde 2000. Em abril, as temperaturas também têm estado até agora abaixo das médias dos últimos anos.