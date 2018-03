Pub

Os dois grupos usaram facas, paus e outros objetos

Seis pessoas ficaram feridas este sábado, duas das quais com gravidade, numa rixa entre dois grupos rivais num restaurante no Prior Velho, em Loures, disse à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, um grupo de cerca de 20 motards invadiu um restaurante na Rua de Moçambique para atacar um outro grupo que estava lá dentro. Os dois grupos rivais entraram em confrontos, tendo utilizado facas, paus e outros objetos.

A mesma fonte do Cometlis adiantou que os desacatos ocorreram às 12:43, tendo os envolvidos na rixa fugido.

A PSP está a tentar localizar os cerca de 20 elementos do grupo que invadiu o restaurante e fugiu, disse a fonte, frisando que os desacatos ocorreram dentro do restaurante, continuando depois as agressões na rua.

O Comando Distrital de Operações e Socorro de Lisboa avançou à Lusa que seis pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, depois de serem alvo de agressões com arma branca. Os feridos foram transportados para os hospitais de Santa Maria e São José, em Lisboa.

Entretanto, chegou também ao local a Polícia Judiciária, que vai ficar a cargo da investigação.

Segundo a TVI24, os agressores fazem parte do grupo motard Hell's Angel e o dono do restaurante será irmão de Mário Machado, dos Skinheads.