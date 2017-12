Pub

O IPMA emitiu um aviso amarelo para Porto, Vila Real, Viana de Castelo, Aveiro, Braga e Faro

Seis distritos estão sob aviso amarelo por causa da chuva na tarde do dia de Natal, segunda-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu um aviso amarelo para Porto, Vila Real, Viana de Castelo, Aveiro e Braga, distritos onde se espera "chuva por vezes forte passando a aguaceiros" a partir das 13.00 e até às 18.00.

Também o distrito de Faro está sob aviso amarelo devido a aguaceiroa, que podem ser acompanhados de trovoada.

O aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de quatro, indica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Nas previsões mais recentes para o dia da consoada, o IPMA regista precipitação no Sul do país e neblina ou nevoeiro matinal, precisando que os períodos de chuva fraca ou chuvisco no Algarve se irão estender a toda a região a partir do início da tarde. A temperatura mínima deverá subir.

Para segunda-feira, dia de Natal, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, períodos de chuva passando a aguaceiros, que deverão aumentar de intensidade e frequência a partir do final da tarde, especialmente no litoral Norte e Centro.

O vento soprará com mais intensidade, com rajadas que podem atingir os 80 quilómetros/hora a partir da tarde nas regiões norte e centro, prevendo-se queda de neve nas terras altas acima de 1400 metros, descendo a cota para 1000/1200 metros no fim do dia.

