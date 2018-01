Pub

Está previsto que as condições atmosféricas se mantenham até ao final do dia

O vento forte que se faz sentir na zona do aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, obrigou hoje ao desvio de seis aeronaves para outros destinos, informou fonte da estrutura aeroportuária.

"Desde esta manhã que não conseguiu aterrar nenhum avião dos previstos", informou a mesma fonte.

Na ilha do Porto Santo está um avião da Easyjet proveniente de Bristol e o avião que faz as ligações inter-ilhas ainda não saiu daquela ilha para o primeiro voo da manhã.

Esta situação da ilha do Porto Santo fica hoje agravada, porque o navio Lobo Marinho encontra-se em manutenção, deixando a localidade completamente isolada, caso o vento diminua.

A companhia britânica Easyjet tem, pelas informações prestadas às 11:45, quatro voos desviados, alguns deles voltaram à origem, outros foram direcionados para outros locais.

A companhia portuguesa TAP tem duas ligações desviadas para Lisboa e Porto.

As condições atmosféricas no extremo leste da ilha, local do aeroporto, "deverão manter-se até ao final do dia".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo para o vento, em que as rajadas naquele local da ilha podem chegar até 90 km/h.