PSP quer garantir que não há incidentes

Videovigilância, revistas aleatórias, obstáculos contra veículos, reforço do policiamento e dos transportes públicos fazem parte das medidas excecionais das autoridades para as festas de final de ano em Lisboa, Porto e Albufeira.

A PSP anunciou que vai utilizar câmaras de videovigilância na praça do Comércio e zona envolvente durante os festejos da passagem do ano em Lisboa com "a finalidade expressa de proteção da segurança de pessoas e bens e prevenção da prática de crimes".

Guarda-chuvas com haste comprida, mochilas grandes e objetos de vidro estão proibidos na festa de Ano Novo na praça do Comércio e nem as tradicionais garrafas de champanhe serão exceção.

A PSP vai estabelecer três perímetros à volta da festa e, no perímetro exterior, vão ser colocados carris metálicos anti-veículos e outros obstáculos para impedir a entrada de veículos não autorizados.

No perímetro interior, junto ao recinto improvisado da festa, acessível a partir das 21:00, a PSP estabeleceu oito pontos de revistas aleatórias de cidadãos.

O serão será animado pelo funk de Marta Ren & The Groovelvets, Capitão Fausto e outros nomes do pop/rock nacional, como Ana Bacalhau, Ana Deus, Lena d'Água, Luís Portugal, Miguel Ângelo, Rui Pregal da Cunha, Samuel Úria, Viviane e Xana.

O dispositivo de segurança para a noite de Passagem de Ano no Porto cumpre "padrões internacionais", estando preparado para "riscos imprevisíveis", indicou o presidente da câmara, Rui Moreira.

A PSP do Porto não adiantou o número de efetivos destacados para esta operação, mas frisou a convicção de que "o Porto está preparado" e de que "Portugal é um país seguro".

A cantora Aurea e a banda Amor Electro vão animar a passagem de ano na Avenida dos Aliados, no Porto, a partir das 22:30.

Em Albufeira, no Algarve (distrito de Faro), a segurança vai ser reforçada nos locais de animação noturna, disse à Lusa o presidente da Câmara.

"Haverá um reforço do policiamento em relação a anos anteriores, porque também se perspetiva uma afluência maior, que deverá rondar as cerca de cem mil pessoas", sublinhou o autarca, acrescentando que "a aposta é de visibilidade como fator de dissuasão de excessos".

A noite de passagem de ano em Albufeira, um dos principais destinos de estrangeiros no Algarve, será animada por espetáculos musicais gratuitos junto à praia dos Pescadores, entre os quais o dos Xutos & Pontapés, que dão o primeiro concerto um mês depois da morte do guitarrista Zé Pedro, aos 61 anos, um dos fundadores da banda rock.

De acordo com as autoridades, no Porto e em Lisboa a melhor forma de chegar às festas é de transportes públicos.

Em Lisboa haverá um reforço de autocarros da Carris até às 03:00 de segunda-feira e as linhas azul, verde e vermelha do Metropolitano também irão funcionar toda a noite, embora nem todas as estações estejam em funcionamento.

A CP irá reforçar a linha de Sintra entre as 02:00 e as 05:00 e a linha de Cascais entre as 02:00 e as 04:00, com comboios especiais de hora em hora, e a Transtejo anunciou "ligações suplementares, assim como o prolongamento das carreiras, caso a procura justifique, na ligação do Barreiro ao Terreiro do Paço, entre as 21:25 e as 23:30" e durante a madrugada de 01 de janeiro.

Numa nota publicada no seu 'site' oficial, a Câmara do Porto aponta que a empresa Metro, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e a Comboios de Portugal (CP) terão "serviços especiais" ao longo da noite de domingo para segunda-feira.