Acidente envolveu vários veículos ligeiros e pesados. Não há previsão para reabertura da estrada, segundo a PSP.

Uma pessoa ficou hoje de manhã ferida num acidente que envolveu três veículos pesados e vários ligeiros na Segunda Circular, sentido Sintra/Lisboa, encontrando-se às 09:30 o trânsito cortado em ambos os sentidos, segundo a PSP.

Mais de três horas após o acidente, ainda não há previsão para reabertura da estrada, segundo a PSP. "A estrada vai continuar cortada ainda por muito tempo uma vez que a via tem de ser limpa, pois houve derrame de combustível e óleo, ainda estamos à espera de uma grua para conseguir retirar o camião. O separador central tem de ser reparado", adiantou uma fonte da PSP.

Uma fonte da PSP adiantou à Lusa que o alerta para o acidente, que ocorreu junto à Escola Superior de Comunicação Social, em Benfica, Lisboa, foi dado cerca das 06:20. "Temos a registar um ferido ligeiro que estava encarcerado e que foi levado para o Hospital de Santa Maria", indicou.

"Na sequência deste acidente ocorreu no sentido Lisboa/Sintra um outro entre dois veículos ligeiros (que se resolveu com declarações amigáveis entre os condutores) e de seguida também no sentido Lisboa/Sintra um outro que envolveu dois pesados, que ainda estão no local", disse, acrescentando que todos os sinistros ocorreram na zona da Escola Superior de Educação.

