Social-democrata Hugo Soares falou sobre a possibilidade de racionalizar-se o consumo da água

O líder parlamentar do PSD acusou esta quarta-feira o ministro e o secretário Estado do Ambiente de criarem "alarme social" ao terem feito declarações "tão diferentes" sobre o racionamento de água à noite, devido à seca.

"Quando dois membros do Governo, do mesmo ministério e tutela dão sinais tão diferentes às populações, há um alarme social que se cria", afirmou o presidente da bancada social-democrata, Hugo Soares.

Para o líder parlamentar 'laranja', os discursos dos dois responsáveis revelam "desnorte", mostrando que os portugueses "não podem ter confiança" em quem os governa.

"É impossível termos confiança num Governo que tem num dia o secretário de Estado do Ambiente a dizer que estão a estudar a possibilidade de racionalizar o consumo de água à noite e, no dia seguinte, o ministro dizer que essa é hipótese teórica, mas que nem sequer foi estudada", sublinhou.

Hugo Soares falava aos jornalistas, durante uma visita à barragem da Vigia, no concelho de Redondo, distrito de Évora, a propósito de declarações do ministro do Ambiente e do seu secretário de Estado.

Em entrevista publicada na edição de terça-feira do jornal i, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, admitiu o racionamento de água à noite.

Questionado sobre o assunto, na terça-feira, em Évora, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse tratar-se de uma "hipótese teórica", considerando que não faz qualquer sentido pensar nessa medida agora, porque está "no fim da linha".