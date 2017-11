Pub

João Matos Fernandes lembrou que "as tarifas de 2018 já estão aprovadas", mas que é preciso repensar o seu preço "em tempos de escassez".

O ministro do Ambiente admitiu hoje que o preço da água possa vir a subir, mas garante que as tarifas se vão manter no próximo ano, porque "já estão aprovadas"

À margem da conferência anual do BCSD - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável Portugal, o ministro João Matos Fernandes disse aos jornalistas que "é fundamental falar em eficiência hídrica, e o preço é um fator quando se fala em eficiência".

"Nos últimos anos tem-se falado muito em eficiência energética, este é o tempo de percebemos que tem se de falar de eficiência hídrica", sublinhou o governante, lembrando que o país vive tempos de escassez e que "não há maneira de produzir mais energia".

O ministro falava aos jornalistas à margem da conferência anual do BCSD Portugal, que este ano tem como tema "Como crescer e criar emprego numa economia neutra em carbono? Pensar Portugal em 2030".

João Matos Fernandes saudou a missão do BCSD e a forma como esta associação "consegue agir para transformar mentalidades".

A BSCD - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável é uma associação que agrega e representa empresas que se comprometem ativamente com a sustentabilidade.