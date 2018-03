Pub

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, afirmou hoje que a chuva dos últimos dias minimizou a situação de seca nalgumas partes do país, mas ressalvou que a preocupação com a gestão dos recursos hídricos se mantém.

"A chuva dos últimos dias tem ajudado bastante, sendo que a quantidade de água no solo é sem dúvida maior do que há uma semana. No que diz respeito ao volume das barragens, o que está a acontecer é que ainda é muito heterogéneo. No norte e centro, barragens como a de Veiguinhas (Bragança) já estão a 100%. No Alentejo isso ainda não se nota", apontou o governante.

No entanto, João Matos Fernandes, que falava aos jornalistas em Lisboa ao final da manhã, à margem da assinatura de um protocolo com a Ordem dos Solicitadores, ressalvou que, apesar das melhorias verificadas, tanto as entidades públicas como os privados deverão manter a preocupação e o rigor na utilização dos recursos hídricos.

"A nossa preocupação continua a ser muito grande. Nós temos de continuar a usar a água da forma mais parcimoniosa possível. Mesmo que cheguemos ao final do mês de março em melhores condições do que no ano passado, por exemplo, isso não pode, em momento algum, fazer reduzir a preocupação do conjunto de portugueses, sejam eles agricultores, industriais ou simples consumidores domésticos", alertou.