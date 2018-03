Pub

O 'stock' de vacinas de sarampo existente em Portugal é "mais do que suficiente" para as necessidades, quer da população em geral quer dos profissionais de saúde, disse esta terça-feira o secretário de Estado da Saúde.

"O 'stock' de vacinas é mais do que suficiente", afirmou Fernando Araújo, em declarações aos jornalistas, em Pombal, distrito de Leiria, à margem de uma sessão comemorativa do Dia Mundial da Saúde Oral.

O governante disse que o número de vacinas de sarampo existentes em Portugal foi revisto na segunda-feira entre a tutela, as diversas administrações regionais de saúde e a Direção-Geral de Saúde (DGS) e existe "em número suficiente" quer nos centros de saúde, quer nos hospitais.

"Nesse aspeto estamos perfeitamente descansados e as pessoas podem estar confiantes que se for necessário, se for indicado, terão seguramente a vacina, que é gratuita, que é segura, e que defende os próprios, os seus mais próximos e a comunidade", frisou Fernando Araújo.

O último balanço do número de casos de sarampo confirmados em Portugal pela DGS apontava para 53, de um total de 145 situações suspeitas.

"Até às 19:00 do dia 19 de março de 2018 foram reportados 145 casos suspeitos de sarampo, a maioria dos quais com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto", segundo a informação divulgada na noite de segunda-feira por aquela entidade.

Dos 145 casos reportados, 53 foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e 51 foram informados.

Dos 53 casos agora confirmados, todos adultos, um pertence à região centro, embora com ligação ao surto que decorre na região norte.

Há ainda um conjunto de 41 casos a aguardar resultado laboratorial.

De acordo com o comunicado, estavam internados cinco doentes, com situação clínica estável.