Pub

O homem infetado tinha apenas uma dose da vacina contra a doença. Pessoas com quem contactou estão a ser acompanhadas

A notificação de um caso de sarampo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, levou à vacinação dos profissionais de saúde daquela unidade. Trata-se do primeiro caso identificado na capital, estando a ser estudada a sua ligação ao surto do Hospital de Santo António, no Porto. O doente, de 39 anos, esteve no Ruanda, mas também tem ligações laborais ao Porto, desconhecendo-se, ainda, onde terá contraído a infeção. Entre as medidas tomadas está a identificação e contacto com todas as pessoas que estiveram com o doente durante o período de incubação.

De acordo com a atualização feita ontem pela Direção-Geral de Saúde (DGS), existem 76 casos confirmados no país: 62 estarão já curados e 14 com doença. Uma subida de seis em relação ao dia anterior, tendo sido registado, pela primeira vez desde o início do surto, um doente com sarampo no Hospital de Santa Maria, mas cuja infeção não terá sido contraída em Lisboa. "Esteve no Porto, mas também no Ruanda. Não sabemos onde se infetou. A situação está a ser estudada pelo Instituto Ricardo Jorge", adianta ao DN o delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval.

Segundo o especialista em saúde pública, o homem teria "uma dose de vacina" e foi entretanto colocado "em isolamento", como preveem as regras. Mário Durval avançou que "os serviços de medicina no trabalho estão a trabalhar com os profissionais de saúde", de acordo com as orientações nacionais que existem. "São vacinados aqueles que tiverem indicação para tal, consoante as características previstas, nomeadamente os que não têm a vacinação completa".

Em estudo estão também as pessoas que estiveram em contacto com o doente internado em Lisboa. "Os serviços de saúde pública e os delegados de saúde estudarão essas pessoas e vão determinar se têm necessidade de fazer vacinação após contacto ou não. É isso que está a ser feito", afirma Mário Durval, garantindo que "todas as pessoas que contactaram com o doente no período de incubação serão estudadas". Poderá ser feita vacinação, explicou, ou a administração de imunoglobulina, "dependendo da situação das pessoas". "É, sobretudo, um trabalho de terreno, de caráter epidemiológico, para perceber quais as medidas a tomar para cada pessoa".

Além dos 76 casos confirmados, registam-se 177 casos negativos e 28 em investigação. A DGS diz que "a maioria dos casos tem ligação ao Hospital de Santo António, no Porto", estando "em curso a investigação epidemiológica detalhada da situação, que inclui a investigação laboratorial de todos os casos".

Apifarma alerta para vacinação

Em comunicado, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma) recordou, ontem, "que a vacinação é a forma mais segura e eficaz de prevenir o sarampo". "Perante os casos de Sarampo em Portugal - que já superam o dobro dos registados em 2017 -, a Comissão Especializada de Vacinas da Apifarma apela à vacinação da população, principal medida de prevenção. A população deve verificar o boletim de vacinas e, em caso de necessidade, proceder à vacinação. A vacina é gratuita e está disponível para todas as pessoas presentes em Portugal", destaca.

A Apifarma lembra, ainda, que as vacinas "representam um dos maiores avanços na história da medicina e, globalmente, a vacinação é uma das intervenções de saúde mais custo-efetiva e deve ser um pilar na proteção da saúde e no crescimento económico das sociedades modernas".

A DGS recordou, ontem, que o vírus "é transmitido por contacto direto com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra". Considera-se que os doentes são contagiosos "desde quatro dias antes até quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea", sendo que "os sintomas aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois da pessoa ser infetada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea (progride da cabeça para o tronco e para as extremidades inferiores), tosse, conjuntivite e corrimento nasal".