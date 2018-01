Pub

Motores começam a aquecer para o debate das moções de estratégia no congresso do PSD (16 a 18 de fevereiro). Distrital de Lisboa, apoiante de Santana, alerta para tentativas de sedução pelo PS

A distrital de Lisboa do PSD, liderada pelo deputado Pedro Pinto, destacado apoiante de Pedro Santana Lopes, defende que o PSD deve liderar uma alternativa moderada ao bloco político de António Costa e "dizer não a este Partido Socialista", que aponta como "o mal do país".

Numa moção que será apresentada no próximo congresso, aprovada ontem à noite pela assembleia distrital do partido, lê-se que o PSD "não deve negar discutir com o PS um amplo consenso para medidas de regime". Contudo, acrescenta que nestas conversações, a existirem, deve ser incluído o CDS-PP, "parceiro privilegiado em qualquer solução governativa liderada pelos sociais-democratas". "Qualquer entendimento nessa base tem de ter como pressuposto as alternâncias de governo nas legislaturas seguintes", refere o texto.

Porque, lê-se ainda no documento, o que estará em causa para Rui Rio nas próximas legislativas é "liderar uma plataforma programática forte e firme, com protagonistas de reconhecido mérito, que assumirá uma opção clara contra o bloco liderado por António Costa". Intitulado "PSD -Liderando a única alternativa", o texto a debater no Congresso defende que terão de ser os sociais-democratas a liderar "um bloco de moderação que deixe claro que não aceita que lhe imponham novas regras do jogo". "Diremos não ao Partido Socialista. Diremos não a este Partido Socialista."

O texto admite, que na reta final a legislatura, o PS se tente aproximar do PSD para mostrar que "não está nas mãos dos partidos de esquerda". "E assim, apressadamente, irá propor ao PSD a celebração de acordos de regime", alertam os subscritores do texto, que consideram tratar-se de uma tentativa de condicionamento do partido em matéria de reformas de Estado.

Na proposta, a distrital de Lisboa recorda o que aconteceu após as eleições de 2015, quando o PSD não conseguiu formar Governo, apesar de ter sido o partido mais votado e acabou por ser o PS a governar, apoiado em acordos à esquerda. "Constitucionalmente legítimo, politicamente inadequado" é a forma como o texto se refere ao atual executivo liderado por António Costa.

Acusando o Governo de ser incapaz de reformas, o texto considera que o PS é atualmente "o partido menos consistente da política portuguesa": "Muda de posição consoante o peso da ameaça mais firme". "O mal deste país é este Partido Socialista", acusam, fazendo o contraponto com o PS do passado "que fez a revolução e governou em momentos difíceis".

Alertando que continuar a atual governação "é instar o país a descer num plano inclinado", os subscritores consideram que já se começa a sentir no país "a vertigem da descida". "É tempo de regressar ao realismo e para isso não podemos contar com PS, PCP, BE ou os sindicatos como a CGTP/Intersindical."

Para os autores desta proposta temática, foi o PS que "criou um fosso ao centro do espetro político", e que "saltou para o lado esquerdo". "O adversário do PSD nas próximas eleições é o PS e o modelo de desenvolvimento económico e social que preconiza para Portugal", apontam.

Para os subscritores, o PSD deverá já aproveitar as primeiras eleições previstas, para o Parlamento Europeu, para marcar a diferença em relação ao PS. "Queremos proclamar com clareza e sem tibieza a nossa opção de integração da União Europeia. E desafiamos o PS e os seus aliados da frente de esquerda a afirmar o mesmo."