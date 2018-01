Pub

Presidente do conselho de administração admite que fechar urgência de ginecologia dois dias por semana foi um dos cenários discutidos em reuniões

O hospital Santa Maria, Lisboa, garantiu hoje que a urgência de ginecologia e obstetrícia não irá fechar nenhum dia por semana, apesar de assumir que chegou a ser "um dos muitos cenários de trabalho" equacionados em reunião dos serviços.

"A urgência de ginecologia e obstetrícia não vai fechar. O conselho de administração não teve nem tem essa decisão em cima da mesa. Seria de todo impensável que essa situação ocorresse num hospital universitário e num hospital como é o Santa Maria", afirmou hoje à agência Lusa o presidente do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Carlos Martins.

Hoje o Diário de Notícias refere que "o diretor do departamento de ginecologia e obstetrícia do hospital Santa Maria, em Lisboa, quer fechar a urgência da especialidade dois dias por semana já a partir de fevereiro". Em causa está a carência de enfermeiros especialistas.

O presidente do conselho de administração, Carlos Martins, reconheceu à Lusa que esse foi "um dos muitos cenários discutidos" em reunião de médicos, mas sublinhou que a administração nunca teve essa decisão em cima da mesa.

O administrador admite que o Centro Hospitalar tem tido a preocupação de tentar encontrar soluções para a carência de enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, ou através da contratação ou reorganizando os serviços.

"Houve e há preocupações quando olhamos para o número de enfermeiros saídos e para as previsões de saídas", indicou à Lusa, adiantando que só para o setor privado foram seis enfermeiros especialistas do Santa Maria.

Segundo Carlos Martins, estas preocupações originam discussões de trabalho e elaboração de cenários diversos para reorganizar os serviços.

De acordo com o Diário de Notícias de hoje, "a intenção" -- agora afastada pelo administrador do hospital -- foi comunicada aos médicos do serviço de ginecologia numa reunião na quinta-feira.