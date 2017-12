Pub

"A proposta do Governo é de 580 euros, é aquela que está no programa do Governo", disse ministro do Trabalho, Vieira da Silva

O ministro do Trabalho apresentou esta terça-feira aos parceiros sociais uma proposta de 580 euros para o salário mínimo em 2018, afirmando ser "muito provável" que o valor fique por aqui e sem contrapartidas para as empresas.

"A proposta do Governo é de 580 euros, é aquela que está no programa do Governo", começou por dizer aos jornalistas o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, à saída da reunião da Concertação Social, em Lisboa.

"Se chegaremos ao fim com o valor de 580 euros? É muito provável", acrescentou o governante, sublinhando que o aumento "só tem uma leitura", que é a de que "a economia portuguesa pode encaixar nas suas variáveis estratégicas este aumento".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O ministro afastou, porém, a possibilidade de contrapartidas para as confederações patronais aceitarem o aumento dos 557 euros para os 580 euros.

Vieira da Silva afirmou que o Governo está "sempre interessado" em criar um quadro favorável ao desenvolvimento das empresas, mas recusou um "instrumento específico como existiu no passado", referindo-se à redução da Taxa Social Única (TSU), chumbada no parlamento.

"Não é fácil encontrar algo diretamente ligado ao salário mínimo como era a TSU", defendeu o ministro do Trabalho.

A próxima reunião sobre o salário mínimo está marcada para dia 19.