Dias Da Silva, da FNE, diz que proposta do governo arrastaria reposições dos Professores "para lá de 2023"

O líder da Federação Nacional de Educação (FNE, da UGT), João Dias da Silva, acaba de dizer aos jornalistas que a proposta do governo para o reconhecimento do tempo de serviço congelado aos professores está muito longe de ser um bom ponto de partida negocial.

"Saímos daqui muito preocupados", disse considerando que além de não reconhecer os mais de nove anos de congelamento reivindicamos pelos professores, as informações recebidas na reunião implicariam o arrastar da reposição nas carreiras "por duas legislaturas, para lá de 2023".

Dias Da Silva clarificou ainda que, apesar de ontem ter sido avançado que a UGT estaria disposta a negociar uma reposição para lá de 2019, a posição da FNE é que exista já em 2018 "alguma" reposição salarial que poderá "não ser os 25% mas 10%" dos aumentos a que os docentes teriam direito com a progressão.

Frisando que continuará a ser dada prioridade à via negocial - que só deverá ser retomada na próxima semana - e manifestando também esperança na iniciativa dos deputados nesta sexta-feira, no fecho da discussão na especialidade do Orçamento do Estado, Dias da Silva garantiu que as diferentes organizações sindicais estão disponíveis para a defesa conjunta da "dignidade" da classe, e que as ações de luta até poderão surgir "antes" de novas propostas do governo.