diz a força policial nas redes sociais, divulgando uma lista para os vários locais do país

A Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou esta quarta-feira onde vai efetuar ações de fiscalização rodoviária, avisando também, no Facebook, onde vão estar instalados radares.

Não é de hoje a divulgação por parte da PSP dos sítios onde vão ser colocados radares. "Quem o avisa...", diz a PSP.

AÇORES

02-mar-18 08H00 Rua 05 Outubro - Freguesia da Conceição - Ilha do Faial

15-mar-18 13H00 Estrada Principe Alberto do Mónaco - Freguesia das Angústias - Ilha do Faial

AVEIRO

02-mar-18 13H00/19H00 Estrada Nacional 109, Km 58.1 - Aveiro

05-mar-18 08H00/14H00 Avenida da Universidade - Aveiro

07-mar-18 13H00/19H00 Rua dos Louros e Rua Direita, em Quinta do Picado - Aveiro

10-mar-18 13H00/19H00 Estrada Nacional 109, Km 58.1 - Aveiro

13-mar-18 13H00/19H00 Estrada Nacional 16 - Aveiro

19-mar-18 19H00/24H00 Estrada Nacional 109, Km 58.1 - Aveiro

21-mar-18 15H00/19H00 Estrada Nacional 109 - Ovar

22-mar-18 09H00/13H00 Rua das Águas - São João da Madeira

22-mar-18 15H00/19H00 Rua Dr. Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

29-mar-18 08H00/14H00 Avenida da Universidade - Aveiro

31-mar-18 13H00/19H00 Estrada Nacional 109, Km 58.1 - Aveiro

BEJA

08-mar-18 09h00 Estrada Nacional 255 - Moura

13-mar-18 09h00 Avenida Salgueiro Maia - Beja

20-mar-18 14h00 Rua Zeca Afonso - Beja

27-mar-18 09h00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

BRAGA

02-mar-18 21:00 Avenida António Macedo - Braga

06-mar-18 14:00 Circular de Barcelos

08-mar-18 15:00 Vila Nova de Famalicão

14-mar-18 09:00 Variante de Creixomil - Guimarães

19-mar-18 14:00 Variante do Cávado - Braga

23-mar-18 08:00 Circular de Barcelos - Viaduto do Queimado

23-mar-18 14:00 Avenida Imaculada Conceição - Braga

BRAGANÇA

22-mar-18 08H00/14H00 Rua Engenheiro Machado Vaz - Mirandela

23-mar-18 08H00/14H00 Avenida das Cantarias - Bragança

CASTELO BRANCO

08-mar-18 08H00 / 11H00 Avenida Infante D. Henrique - Covilhã

09-mar-18 10h00 / 12h00 Rua da Mina - Castelo Branco

14-mar-18 08H00 / 11H00 Alameda Pero da Covilhã - Covilhã

27-mar-18 14h00 / 16h00 Estrada do Salgueiro - Castelo Branco

COIMBRA

01-mar-18 08H00 Ferrugenta - Figueira da Foz

02-mar-18 09H30 Ponte Rainha Santa Isabel - Coimbra

06-mar-18 08H30 Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro - Figueira da Foz

07-mar-18 15H00 IC 2 KM 191 - Coimbra

14-mar-18 15H00 Via Augusto Vaz Serra - Coimbra

29-mar-18 15H30 Estrada da Guarda Inglesa - Coimbra

ÉVORA

05-mar-18 09H00 Estrada Nacional 114 - sentido Montemor/Évora

12-mar-18 09H00 Estrada Nacional 18 ao Gil - Estremoz

16-mar-18 09H00 Avenida Lino de Carvalho - Évora

21-mar-18 09H00 Estrada Nacional 18 Bº do Frei Aleixo sentido Évora/Estremoz

26-mar-18 09H00 Estrada Nacional 254 - Bº da Comenda sentido Redondo/Évora

28-mar-18 09H00 Estrada Nacional 18 ao Gil - Estremoz

FARO

08-mar-18 09H00 - 12H00 Avenida V6 - Portimão

09-mar-18 08H30 - 12H30 Avenida 5 de Outubro - Olhão

15-mar-18 09H00 - 12H00 Avenida de Castro Marim - Vila Real de Santo António

21-mar-18 15H00 - 19H00 Rua da Cruz Vermelha - Tavira

29-mar-18 10H00 - 12H00 Estrada Moinhos da Palmeira - Faro

29-mar-18 09H30 - 12H00 Avenida Fonte Coberta - Lagos

GUARDA

28-mar-18 08H00 Via da Cintura Externa da Guarda - VICEG

LEIRIA

10-mar-18 21H00/00H00 Avenida Infante D. Henrique - Caldas da Rainha.

26-mar-18 09H0012H00 Avenida Comunidade Europeia - Leiria

LISBOA

02-mar-18 14h00/18h00 Estrada Nacional Calouste Gulbenkian - Lisboa

05-mar-18 14h00/18h00 Avenida Marechal Gomes da Costa - Lisboa

07-mar-18 14h00/18H00 Estrada Nacional- km 125.3 sentido Sobralinho/Alhandra

13-mar-18 14h00/18h00 Avenida Padre Cruz - Lisboa

13-mar-18 09h00/17H00 Estrada dos Salgados - Amadora

14-mar-18 09h00/12H30 Estrada Nacional, Km15.3 - S.João do Estoril (Sentido Cascais/Lisboa)

15-mar-18 07h00/13h00 Avenida Ivens - Dafundo - Sentido Lisboa /Cascais

15-mar-18 13h00/19h00 Estrada Nacional 249-3 - variante Porto Salvo - (Sentido Norte/Sul)

21-mar-18 09H00 / 12H00 Rua Pedro Alvares Cabral - Pontinha (escola agrícola)

21-mar-18 14H00 / 17H00 Rua José Sobral de Almada Negreiros - Santo António dos Cavaleiros (dois sentidos)

28-mar-18 21h00/23h00 Avenida dos Combatentes - Lisboa

28-mar-18 09H0011H00 Rua Elias Garcia - Rio de Mouro

28-mar-18 14H30-16H00 Avenida Elias Garcia - Rio de Mouro

MADEIRA

05-mar-18 08H00 Avenida Sá Carneiro e Rua Pestana Júnior

06-mar-18 14H00 Avenida do Infante e Avenida Mário Soares

07-mar-18 08H00 Avenida Mário Soares e Estrada Monumental

08-mar-18 08H00 Estrada do Aeroporto, Mãe de Deus - Caniço

09-mar-18 07H00 VE3 Km 3.8 Lugar de Baixo - Ponta do Sol

12-mar-18 14H00 Avenida Mário Soares e Rua Pestana Júnior

13-mar-18 08H00 Estrada Monumental e Rua 5 de Outubro

13-mar-18 14H00 Rua Engenheiro Santos Costa - Machico

14-mar-18 08H00 Rua Manuel dos Passos - Machico

15-mar-18 17H00 VE1 - Moinhos - Faial / VE1 - Túnel do Cortado - Santana

15-mar-18 14H00 Rua Pestana Júnior e Avenida do Infante

16-mar-18 08H00 Estrada Monumental e Avenida Mário Soares

18-mar-18 13H00 VE2 Km 1 - São Vicente

19-mar-18 07H00 VR1 Km 6.0 -Quinta Grande (dois sentidos)

19-mar-18 08H00 Rua da Ribeira - Machico

19-mar-18 14H00 Avenida Luís de Camões e Avenida Mário Soares

20-mar-18 08H00 VR1 - Porto Novo

20-mar-18 14H00 Rua Pestana Júnior e Avenida Mário Soares

21-mar-18 08H00 VR1

26-mar-18 08H00 Avenida Sá Carneiro e Avenida do Infante

26-mar-18 08H00 VR1

26-mar-18 13H00 VE3 Km 1 sentido Sul - Norte - Ribeira Brava

27-mar-18 14H00 Avenida Mário Soares e Avenida Luís de Camões

27-mar-18 14H00 Estrada de Santa Catarina - Santa Cruz

28-mar-18 08H00 VE5 - Camacha

29-mar-18 08H00 Avenida da Madalena e Estrada Monumental

30-mar-18 08H00 Avenida Sá Carneiro e Avenida Luís de Camões

PORTALEGRE

02-mar-18 08H30 Estrada Nacional 246 - Portalegre

27-mar-18 07H30 Avenida do Dia de Portugal - Elvas

PORTO

06-mar-18 14H00/18H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

12-mar-18 20H00/24H00 Avenida Marechal Gomes da Costa - Porto

15-mar-18 14H00/18H00 Estrada da Circunvalação - 9389 - Porto

20-mar-18 20H00/24H00 AEP - Porto

22-mar-18 08H00/12H00 Estrada da Circunvalação - 15443 - Matosinhos

29-mar-18 08H00/12H00 Avenida Calouste Gulbenkian - Matosinhos

SANTARÉM

06-mar-18 08:00/12:00 Avenida António Farinha Pereira - Alferrarede - Abrantes

06-mar-18 09:00/13:00 Rua Escola Regentes Agrícolas - Santarém

09-mar-18 08:30/12:00 Avenida do Bom Amor - Torres Novas

13-mar-18 08:30/12:30 Rua Eng.º Ferreira Mesquita - Entroncamento

19-mar-18 08:00/12:00 Rua Dr. Joaquim Francisco Alves - Ourém

20-mar-18 08:00/12:00 Santa Marta - Tomar

SETUBAL

02-mar-18 09:00 Estrada Nacional 10.4 - Setúbal

05-mar-18 14:00 Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Almada/Corroios

06-mar-18 08:00 Estrada Nacional 10.3 - Barreiro

09-mar-18 09:00 Circular Externa - Montijo

09-mar-18 10:00 Avenida do Mar - Amora

VIANA DO CASTELO

14-mar-18 16H30 Via Foral Dona Teresa - Ponte de Lima

21-mar-18 09H30 Avenida Capitão Gaspar de Castro - Viana do Castelo

VILA REAL

08-mar-18 08H09H Reta de Mateus - Vila Real

13-mar-18 14h-17h Avenida do Tâmega - Chaves

27-mar-18 14h-17h Aureliano Barrigas - Vila Real

30-mar-18 14H-17H Rua Rainha Dona Mafalda - Chaves

VISEU

07-mar-18 10H00 Avenida D.Egas Moniz - Lamego

08-mar-18 09H30 Avenida Cidade Salamanca - Viseu

13-mar-18 08H30 Avenida Prof. Reinaldo Cardoso - Viseu

14-mar-18 14H30 Avenida D.Egas Moniz - Lamego

23-mar-18 09H30 Avenida Prof. Reinaldo Cardoso - Viseu