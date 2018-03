Pub

Sociais-democratas pedem expulsão de diplomatas russos e anunciam pedido de audição urgente de ministro dos Negócios Estrangeiros

O PSD acusa o Governo de não ter expulsado diplomatas russos por causa da "aliança com dois partidos que estão do lado errado", acusou esta quarta-feira o líder parlamentar social-democrata, Fernando Negrão, referindo-se ao apoio do BE e do PCP ao executivo socialista.

Falando nos Passos Perdidos, na Assembleia da República, Fernando Negrão desafiou o Governo a expulsar diplomatas russos, "como a maioria dos países europeus", e anunciou que o PSD vai pedir a "audição urgente" do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

O social-democrata considerou a posição do Governo como "tímida e condicionada". Tímida por se limitar a criticar o comportamento da Rússia. E condicionada por causa do entendimento entre socialistas, bloquistas e comunistas para a governação. "Devemos alinhar com a maioria daquele com quem devemos estar sempre", apontou Negrão.

Sobre o facto de o Presidente da República ter dito que a posição do Governo português era firme, o líder parlamentar do PSD disse que lia nas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa um "elogio" à "evolução da posição" do executivo socialista.