Pub

O líder do PSD e a chanceler da Alemanha conversaram sobre Portugal e sobre o projeto europeu

O presidente do PSD, Rui Rio, teve hoje uma reunião privada com a chanceler alemã, Angela Merkel, em Bruxelas à margem da Cimeira do Partido Popular Europeu (PPE), informou o partido.

De acordo com a 'newsletter' do PSD, que divulga uma foto de Rio e Merkel a cumprimentarem-se, "o presidente do PSD e a chanceler da Alemanha falaram da situação de Portugal e do projeto europeu".

Rui Rio participou hoje nas tradicionais mini-cimeiras do PPE que antecedem os Conselhos Europeus pela primeira vez desde que foi eleito para a liderança do PSD, em janeiro passado.

No encontro da maior família política europeia, Rui Rio teve oportunidade de encontrar, entre outros, os presidentes das três principais instituições europeias, todos eles pertencentes ao PPE - Jean-Claude Juncker (Comissão Europeia), Donald Tusk (Conselho Europeu) e Antonio Tajani (Parlamento Europeu) -, e nove chefes de Estado e de Governo da UE membros do Partido Popular Europeu, entre os quais a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy.

O presidente do PSD chegou a Bruxelas na quarta-feira e jantou com todos os eurodeputados do PSD, delegação chefiada por Paulo Rangel.