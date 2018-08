Rui Rio insiste em conhecer 50 maiores devedores da CGD

Rui Rio recusou hoje "hipocrisias" quanto à Caixa Geral de Depósitos e insistiu na necessidade de serem conhecidos os 50 maiores devedores do banco, o que "não tem nada a ver com sigilo bancário".

"Vamos ser claros e vamos deixar-nos de hipocrisias. O PSD, efetivamente, vai apresentar uma proposta de alteração ao sigilo bancário e que tem, fundamentalmente, a ver com a forma como, do meu ponto de vista, se está a ler erradamente aquilo que é o sigilo bancário", disse o líder social-democrata, em Beja.

Segundo Rui Rio, aquilo que o PSD está "a pedir é o conhecimento daquelas entidades, daquelas pessoas, daquelas empresas, que ficaram a dever dinheiro à Caixa Geral de Depósitos (CGD) e que não pagam", ou seja, o que interessa ao partido é conhecer "o incumprimento".

"Não é saber quanto dinheiro devem, neste momento, as empresas à CGD e que estão a cumprir", sendo que este assunto "deve estar no quadro do sigilo bancário", mas sim quem são os incumpridores, esclareceu.

"Os portugueses tiveram de pagar milhões e milhões e milhões de euros, biliões de euros, para crédito mal dado que, neste momento, é incobrável e que gerou imparidades. E nós queremos saber quem são esses" devedores, sublinhou.

À margem das visitas que está hoje a efetuar em Beja, no âmbito das comemorações nacionais do 44.º aniversário do partido, que decorrem naquela cidade alentejana até sábado, o presidente do PSD foi questionado pelos jornalistas sobre as declarações do presidente executivo da CGD, Paulo Macedo, na quinta-feira.

Paulo Macedo disse que o banco não aceita ser discriminado negativamente, ao ser o único a ser solicitado quanto aos dados dos maiores devedores.