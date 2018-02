Pub

O DN tentou perceber no Porto como é que Rio conseguiu vencer três vezes a câmara municipal. Ao contrário do que tenta aparentar, o novo líder do PSD não é indiferente à necessidade de ir medindo eleitoralmente o sucesso das suas medidas.

Por estes dias, Matilde Alves, professora de Filosofia, aposentada, tem tido uma missão espinhosa: arranjar uma casa para Rui Rio morar em Lisboa. Os valores das rendas têm-na surpreendido. Muito altas comparadas com as do Porto - e o novo líder do PSD exige contenção, como sempre exigiu ("é poupado, sim senhor, mas não somítico", diz a professora).

Mesmo assim, a missão não se compara em dificuldade com a que desempenhou na vereação de Rui Rio na Câmara do Porto, entre 2004 e 2013, quando deteve o pelouro da Habitação: recuperar 45 bairros sociais da cidade, 14 mil fogos, 200 milhões de euros, para um universo de mais ou menos 40 mil pessoas (20% da população da cidade).

Essa - diz Francisco Assis, o eurodeputado do PS que em 2005 concorreu (e perdeu) contra Rio no Porto - foi "a grande obra" que o agora líder do PSD deixou de herança no Porto. Ficou quase tudo feito. Do que não ficou, sobra como exemplo máximo o bairro do Aleixo. Das cinco torres, duas foram demolidas por implosão (em 2013), mas as outras três não. Ainda hoje lá estão.

"Ó minha menina, minha menina, há tanto tempo que não a via!" Matilde Alves chega com o DN a um dos bairros recuperados, o Rainha D. Leonor (dividido pelas freguesias da Foz e do Lordelo, com as muito cobiçadas vistas sobre a foz do Douro), e é assim que duas moradoras, mãe e filha, a recebem - de braços abertos e uma lágrima ao canto do olho. A vida de Rosa (a mãe) mudou com a recuperação do bairro - e para melhor. É certo que ela se mantém ali a viver num bloco que não foi recuperado (nem é recuperável, dado o estado de degradação, Rosa espera por uma casa nova que está em construção ali ao lado). Mas a filha, Cristina, viu a sua casa totalmente recuperada. E, tão importante como isso, o filho de Rosa, Joaquim, sente-se agora, como ele próprio diz, "o rei dos homens", porque graças ao programa que Rui Rio implementou de recuperação de toxicodependentes que enxameavam a cidade como arrumadores, Porto Feliz, se libertou do pesadelo da droga (agora faz trabalho social).

O programa recuperou toxicodependentes (286, segundo os números oficiais). Saber se esta operação e a de recuperação dos bairros deu de facto votos é algo que divide opiniões. Uns acham que sim, outros dizem que nem por isso porque "o pessoal dos bairros não vota". Joaquim assume ao DN: "Eu votava socialista." Depois mudou para Rio e, segundo garante, nas próximas legislativas é no PSD que votará.

Matilde Alves também acha que houve um retorno eleitoral. Mas o principal nem terá vindo dos diretamente beneficiados com estas medidas, mas antes da classe média da cidade. O problema era a insegurança que decorria da degradação social. "Não podemos pensar no bem-estar da classe média se nos assaltam as casas."

Porto Feliz foi uma das iniciativas que mostrou Rui Rio como ele fez questão de ser durante os seus 12 anos de mandato na cidade : aos tiros contra tudo o que lhe pareceu ser um "interesse instalado". No caso, com o Instituto da Droga e Toxicodependência, na pessoa do médico João Goulão. Acabou, é claro, em rutura. O Porto Feliz foi extinto em 2006 e os arrumadores lá voltaram às ruas.

Nada, porém, foi por acaso. Os depoimentos recolhidos pelo DN - a maior parte sob condição de anonimato - revelam um político que não é indiferente às consequências eleitorais do que faz (embora goste de parecer o contrário). Os efeitos de guerras que alimentou foram sendo analisados em focus groups ou com conselheiros informais. Rio foi crescendo eleitoralmente, de mandato para mandato.

Um ano antes de se candidatar pela primeira vez à Câmara do Porto (dezembro de 2001), já tendo sucumbido à pressão do líder do PSD (Durão Barroso) para avançar, Rio, que nunca se tinha visto como autarca, começou a calcorrear os bairros degradados da cidade acompanhado, por exemplo, por Matilde Alves. Um trabalho todo feito fora do radar dos media.

Sendo um menino da Boavista, educado da pré-primária até ir para a faculdade (Economia) no seleto Colégio Alemão, pouco convívio tinha tido com esta realidade. A recuperação dos bairros foi uma peça central do seu discurso. Mas não só: pôr as contas da câmara em ordem também (a dívida era de 154,6 milhões de euros em 2001, acabou em 104 milhões em 2013). Parte para a campanha com um único objetivo: tirar a maioria absoluta ao PS, que governava a autarquia desde 1989.

"Com os dois pés no Porto" foi o slogan em que estribou a vitória. Como sempre, não foi por acaso. O candidato jogava com o facto de Fernando Gomes, o recandidato do PS, ter renunciado à câmara para ser ministro em Lisboa, regressando contrariado ao Porto quando Guterres o demitiu do governo. O slogan traduzia tudo: Rio apelou ao orgulho dos portuenses que não gostam de ver a cidade tratada como um trampolim de políticos locais para voos nacionais, ainda por cima, no caso de Gomes, voos falhados. E a cidade deu-lhe a vitória, embora sem maioria absoluta. Uma derrota para o PS que, somada a várias outras pelo país fora, levou Guterres a demitir-se de primeiro-ministro. Nota importante: o homem criticado por estar, alegadamente, demasiado disponível para acordos com o PS sempre governou o Porto contra o PS e em coligação com o CDS. No primeiro mandato, porque não teve maioria, fez um acordo com Rui Sá, do PCP.

E depois foi o que se viu: guerras atrás de guerras. Com o FC Porto por causa dos terrenos das Antas que a câmara do PS oferecera ao clube, no seu entender um negócio nada menos do que "ruinoso"; com os empreiteiros impedindo por exemplo a construção de prédios na orla do Parque da Cidade, ou uma mega urbanização da Mota-Engil encostada ao Douro (episódio que lhe valeu a rutura com o seu vereador Paulo Morais). E foi sempre medindo os passos. Concentrou-se nos eleitores da cidade ignorando os que a frequentam mas votam nos arredores. No final do primeiro mandato, um estudo disse-lhe que 65% dos adeptos do FC Porto viviam fora do Porto. A guerra com o clube poderá até tê-lo impedido de ir aos 60% de Fernando Gomes em 1993 - mas não o impediu de ir à maioria absoluta em 2005 e de a renovar em 2009.

A estratégia incluiu também uma luta permanente com os media (sobretudo JN e Público). Todos os meios ao dispor foram deliberadamente usados: por um lado, os jurídicos, através nomeadamente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (que tinha à frente o atual ministro da Defesa, Azeredo Lopes, visto no Porto como alguém à direita do PSD); por outro, os financeiros, pondo todos os meios da autarquia ao serviço da sua verdade: o site oficial, folhetos distribuídos por milhares de caixas de correio, publicações camarárias e até espaços publicitários espalhados pela cidade.

Francisco Assis, que o enfrentou em 2005, fala ao DN num político "muito arguto", que "ou suscita ódios ou suscita paixões", e aconselha prudência a António Costa nas próximas legislativas: "Isto não são favas contadas."

Para a história ficou também uma guerra monumental com as elites culturais da cidade (que levou o pianista Pedro Burmester a fazer a promessa, cumprida, de só voltar a tocar no Porto quando Rio deixasse a câmara). Símbolo máximo: o Rivoli. A câmara afastou da sala vários pequenos grupos de teatro da cidade - entre os quais As Boas Raparigas, da atual líder do BE, Catarina Martins - e concessionou-a a Filipe La Féria. As elites odiaram, as massas adoraram: mais de um ano de sala cheia.

Para os detratores, a guerra com os jornalistas e a guerra da cultura protagonizadas por este homem que adora corridas de automóveis (ver foto) e transformou a Avenida da Boavista num circuito internacional foram apenas duas faces da mesma moeda: ele não gosta da liberdade e das suas traduções, no jornalismo ou na criação artística. O próprio nunca contestou dizerem dele que quando pensa em cultura puxa da máquina de calcular. Há quem não esqueça uma frase sua numa entrevista em 2009 a Anabela Mota Ribeiro: "Romances, não leio. Não me atrai."