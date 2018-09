Rui Rio celebra Dia de Portugal na Guiné-Bissau

Rui Rio chega a Bissau no domingo, dia 10 de junho, para uma visita de três dias à Guiné-Bissau, e desloca-se ao cemitério onde estão sepultados os militares portugueses. O líder social-democrata visita de seguida o orfanato de Bambaram e só no final do dia estará numa receção na Embaixada de Portugal.

Só no dia seguinte, Rio iniciará uma ronda de contactos políticos e institucionais. Encontra-se com o presidente José Mário Vaz e o primeiro-ministro Daciro Djá da Guiné-Bissau. No intervalo dos dois encontros, visitará o Hospital Simão Mendes e terá um almoço-reunião com empresários e membros do AICEP.

No último dia da visita, estará com o presidente da Assembleia Nacional Popular e os dois maiores partidos da Guiné, o PSR (Partido da Renovação Social) e o PAIGC, embora este último encontro ainda esteja por confirmar.