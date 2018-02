Pub

Rua esteve cerca de uma hora cortada ao trânsito por questões de segurança

A rua de Santa Teresa, no centro do Porto, foi pelas 15:00 reaberta à circulação, depois de ter estado "intransitável" durante cerca de uma hora para reparar uma "fuga de gás num tubo", revelou à Lusa a PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP, a rua de Santa Teresa, que pelas 14:00 foi tornada "intransitável" devido a uma fuga de gás, foi reaberta à circulação pelas 15:00, depois de o piquete da empresa de abastecimento ter estado no local e reparado a "fuga de gás num tubo".

De acordo com os bombeiros Sapadores do Porto, que mobilizaram para o local quatro homens e uma viatura, o alerta para uma fuga de gás num edifício devoluto da rua de Santa Teresa, junto à praça Guilherme Gomes Fernandes, foi dado pelas 13:32.

Depois de a PSP chegar ao local, pelas 14:00, fonte do Comando Metropolitano do Porto explicou à Lusa estar em causa "uma situação de fuga de gás num edifício devoluto, aparentemente nas caixas de distribuição dos contadores de gás".

A mesma fonte acrescentou ter sido decidido, por precaução, "tornar a rua intransitável até à chegada do piquete da empresa de gás e à resolução do problema".

Concluiu-se, depois da análise do piquete, ter sido uma "fuga num tubo de gás", explicou a PSP.