Pub

O executivo de António Costa admite necessidade de intervenção urgente que custará 18 milhões de euros

O Governo anunciou esta quarta-feira que a Ponte 25 de Abril irá ter obras com caráter de urgência, após ter sido revelado um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), que apontava para os riscos de colapso da estrutura que permite a ligação entre as duas margens do rio Tejo, entre Almada e Lisboa.

A revista Visão que esta quinta-feira está nas bancas revela um relatório do LNEC que aponta para os graves riscos na travessia sobre o Tejo, referindo mesmo haver riscos de colapso.

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que a obra tem "um prazo de execução de dois anos", com "um preço base de 18 milhões de euros". Nesse sentido, o IP vai lançar "no decorrer deste mês" uma empreitada de trabalhos de reparação e conservação da Ponte 25 de Abril.

O CDS já anunciou entretanto que irá chamar ao Parlamento com caráter de urgência Pedro Marques, ministro do Planeamento, e o LNEC, depois de ter sido confrontado com um relatório secreto do LNEC que apontava para a urgência de obras para evitar o colapso da ponte.